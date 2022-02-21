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شرطة غرب خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار

21 شباط / فبراير 2022 12:20

شرطة غرب خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار
شرطة غرب خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار

خان يونس- الرأي

أنهى قسم الشكاوى في مركز شرطة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياً بقيمة 30 ألف دينار أردني، على إثر خلاف نشب بين إثنين من المواطنين على خلفية شراء وتبديل عقارات سكنية.

وأوضح الرائد عماد جاد الله رئيس قسم الشكاوى في المركز أن المواطن "ع.س" تقدم بشكوى مالية للقسم يطالب فيها المواطن "م.ي" بمبلغ 30 ألف دينار أردني مقابل معاملات تجارية في شراء وتبديل عقارات سكنية.

وبيّن الرائد جاد الله أنه تم حل الخلاف بعد جمع طرفي الخلاف والاستماع لأقوالهما وأقوال مختصين وسماسرة، مشيراً إلى أنه تم التوافق بينهما دون ضغط أو إكراه على تسليم العقار ودفع باقي المبلغ المتفق عليه على عدة دفعات مالية شهرية.

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