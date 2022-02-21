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تعليم شمال غزة تفتتح دورة "التعلم النّشط" لمربيات رياض الأطفال

21 شباط / فبراير 2022 12:22

تعليم شمال غزة تفتتح دورة "التعلم النّشط" لمربيات رياض الأطفال
تعليم شمال غزة تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي) بالتعاون مع قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة، دورة تدريبية لمربيات رياض الأطفال غير المتخصصات، بعنوان "التعلّم النشط"، وذلك في مركز التدريب التابع للمديرية.


وفي كلمة له بافتتاح الدورة، رحّب مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، بالحضور كافة، مثمناً جهود مشرفات رياض الأطفال بالمديرية ومركز التدريب، ودورهم في الارتقاء بقدرات العاملين بما يخدم العملية التعليمة.


ولفت شهاب إلى أهمية دور مربيات رياض الأطفال في تنشئة الطفل وتحقيق الهدف التربوي والتعليمي من تلك الرياض، مؤكداً على أهمية تعزيز مهارات المربيات المختلفة وفي مقدمتها مهارة "التعلم النشط".


وشدد شهاب على دور المربيات في تعزيز القيم الإيجابية وغرس القيم السلوكية النبيلة في الأطفال، من خلال التعلم بالقدوة واستخدام وسائل تعليمية محفّزة.


ويقدم الدورة وهي بواقع (15 ساعة تدريبية)، مشرفتيْ رياض الأطفال رغدة شلط، و نادية النميلات، ومن قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة ميسر الفيراني.
ويشارك في الدورة (21) من مديرات ومربيات رياض الأطفال على مستوى مديرية الشمال.


 

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