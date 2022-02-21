الصحة تعزز أقسام الولادة بالكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية

غزة- الرأي

أكد د.نعيم أيوب رئيس قسم الولادة بالإدارة العامة للمستشفيات على تعزيز أقسام الولادة داخل المستشفيات من خلال زيادة عدد الأطباء المختصين والأجهزة الطبية اللازمة وذلك لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للسيدات.

وبين أنه تم خلال العام الماضي 2021 افتتاح مبنى الولادة بمجمع الشفاء الطبي وزيادة السعة السريرية وتعزيزه بالأجهزة الطبية، اضافة الى دعم مستشفيات شهداء الأقصى والهلال الإماراتي ومجمع ناصر بالكوادر الطبية وأجهزة الالتراساوند وتخطيط الجنين، الى جانب ترتيب وتنظيم العمل في مستشفى الحرازين واقتصاره على الولادة الآمنة فقط.

ولفت الى التعامل مع حالات كورونا للسيدات المصابات من خلال فرز أقسام عزل في كل مستشفى على أن تتلقى المريضة الخدمة من خلال أقرب مستشفى، داعيا السيدات الحوامل الى تلقى التطعيم للحفاظ على صحتها وسلامة جنينها على أن يكون التطعيم بعد 16 أسبوع من الحمل.

وأكد د.أيوب على أنه تم تقليل نسبة وفيات الامومة من خلال تحسين بيئة العمل وبالمتابعة والمراقبة وتحديث بروتوكولات وسياسات العمل، إضافة الى عقد الدورات التدريبية ووش العمل لصقل خبرات الطواقم الطبية.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة سجلت (36287) ولادة خلال العام 2021، منها (27068) ولادة طبيعية و(9219) ولادة قيصرية، وكانت أعلى معدل ولادات في مجمع الشفاء الطبي بعدد (15235) ولادة، حيث لوحظ ارتفاع عدد الولادات في عام (2021) عن العام(2020) بنسبة (21%)، كما أجريت أقسام الولادة ( 2175) عملية طارئة و( 1798 ) عملية مجدولة من العدد الإجمالي لمجموع الولادات القيصرية.

ويشار الى أن القدرة السريرية لمستشفيات الولادة وصلت الى 212 خلال 2021.