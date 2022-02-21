المجلس الأعلى للشباب والرياضة يفتتح دورة "التصوير الرياضي"

غزة- الرأي

افتتح المجلس الأعلى للشباب والرياضة، دورة متخصصة في التصوير الرياضي، صباح اليوم الاثنين، ضمن البرامج والدورات التي تنفذها دائرة العلاقات العامة ووحدة الرياضة بالمجلس الأعلى.

وتحدث محمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس، عن أهمية الدورة في تعزيز مهارات المصورين والإعلاميين الشباب، وتوفير التجربة العملية من خلال التواجد داخل المباريات التي تقام في استاد فلسطين وصالة سعد صايل، وتمنى التوفيق للمشاركين في الدورة.

بينما شكر غسان محيسن مدير العلاقات العامة مدرب الدورة محمد الدلو، وتمنى للمشاركين تحقيق الفائدة والتعرف أكثر على مهارات التصوير خلال المباريات والنشاطات الرياضية، وأبدى جاهزية المجلس لرعاية دورات متقدمة في هذا المجال.

يذكر أن الدورة ستقام على مدار (٥) أيام في قاعة المرحوم راسم يونس للتدريب بمجمع فلسطين الرياضي وتتضمن الجانب النظري والعملي بواقع (١٢) ساعة تدريبية وبمشاركة (١٥) متدربا.