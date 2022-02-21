مجمع الشفاء ينفذ دورة بأساسيات إنعاش القلب للحوامل

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بالمجمع دورة تدريبية الثانية، بعنوان "أساسيات إنعاش القلب الرئوي للسيدات الحوامل " والتي تستهدف الكوادر التمريضية في مستشفى النساء والتوليد بالمجمع.

وألقي المحاضرة الحكيمة سها أبو عيد وذلك بحضور د. سها بعلوشة مديرة تمريض مستشفى الولادة وأ. محمود الأشرم رئيس قسم التعليم المستمر للتمريض بالمجمع وعدد من الطواقم التمريضية العاملين بمستشفى الولادة.

وخلال المحاضرة تم شرح أساسيات ومبادئ إنعاش القلب الرئوي وتطبيق المعايير الصحية للإنعاش بالإضافة الى معرفة طرق ووسائل فتح مجرى التنفس بالطريقة الصحيحة للسيدات الحوامل.

بدوره أشاد مدير دائرة تمريض المجمع أ.زهير نوفل بجهود قسم التعليم المستمر مؤكدا بأن الهدف من الدورات والمحاضرات التدريبية والتعليمية زيادة الكفاءة العلمية والتعليمية للحكيمات والقابلات في مستشفى الولادة.

كما أكدت د.بعلوشة أن هذه الدورة الهدف منها هو تحسين جودة الانعاش القلبي الأمن للسيدات الحوامل من قبل الطاقم التمريضي داخل أقسام الولادة وتدريبهم على عمل مثل هذه الدورات لتدريب الجميع عليها.

يذكر بأن الدورة سيتم تكرارها مرة واحدة من كل أسبوع.