سلطة المياه تنفذ أنشطة ضمن مشروع مدارس مستدامة بيئياً

خان يونس- الرأي

شاركت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، في لقاء إذاعي عبر اذاعة الرأي الحكومية للحديث حول مشروع مدارس مستدامة بيئيا، والذي يجري تنفيذه خلال العام الحالي.



حيث أدار اللقاء الاعلامية فاطمة الدويك، في حين شارك باللقاء مدير دائرة التوعية م.خالد أبو غالي والمرشدة البيئية أ.اسراء جبر، بإشراف مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د .منذر سالم.



وفي سياق آخر، اجتمع مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم ومدير دائرة التوعية م.خالد ابوغالي مع بلدية خانيونس، حيث تم الاتفاق على توريد اشتال لزراعتها في المدارس ضمن مشروع مدارس مستدامة