عمل رفح تبحث التعاون المشترك مع نيابة المحافظة

رفح- الرأي

نفذت مديرية عمل رفح ممثلةً بمديرها م. وائل عيسى، ورئيس قسم التفتيش عيسى أبو ندى، ومفتش العمل موسى أبو موسى، زيارةً لنيابة رفح.



واجتمع الوفد الزائر بمدير نيابة رفح المستشار رأفت عرام، ورئيس القلم أ. محمد الكرد، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطبيق القانون واللوائح المعمول بها.



وناقش المجتمعون المعيقات التي تواجه أقسام التفتيش في تحويل الإنذارات التي توجه لمن يخالف مواد قانون العمل من أصحاب المنشآت وأرباب العمل، وبناء على ذلك تم وضع تصور لتذليل تلك العقبات والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.



وأشاد عيسى بدور نيابة رفح البارز في متابعة محاضر الضبط الصادرة لها، مثمنا سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها نيابة رفح بما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات.

