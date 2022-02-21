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خلال اجتماعها الدوري

الزراعة تناقش بعض القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي

21 شباط / فبراير 2022 01:10

الزراعة تناقش بعض القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي
الزراعة تناقش بعض القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية اجتماعها الدوري لهيئة الوزارة برئاسة الوكيل د.أيمن اليازوري، وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي.


واطلعت دائرة الإنتاج الحيواني، أعضاء الهيئة على احصائيات أعداد الحيازات الزراعية من مزارع الدواجن والبالغة 1640 مزرعة معظمها في محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، حيث باستطاعتها إنتاج 26 مليون دجاجة سنوياً.


وشدد المجتمعون على أهمية استيفاء هذه المزارع للشروط والمعااير الفنية لتجديد ترخيصها، مؤكدين على توجهات الوزارة باستكمال خطتها للتحول في تربية الدواجن إلى المزارع المغلقة.


كما ناقشت هيئة الوزارة أولويات التدخل في القطاع الزراعي وتنفيذ بنود  البرامج والمشاريع المعتمدة في الموازنة والموجودة ضمن الربع الأول لخطة العام 2022.


من ناحيته، استعرض وكيل الوزارة المبادارات الجديدة تم اعتمادها من قبل لجنة العمل الحكومي، والتي من ضمنها مبادرة تدريب مجموعة من المهندسين الزراعيين ، مشدداًً على أهمية بناء المنهجيات في تنمية آليات التدريب والمهارات لاكتمال الخبرة.

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