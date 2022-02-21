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زراعة غزة تشرع بحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع

21 شباط / فبراير 2022 01:19

زراعة غزة تشرع بحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع
زراعة غزة تشرع بحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع

غزة- الرأي

نظمت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة غزة،عدة جولات ميدانية على المناطق الزراعية الشرقية بالمحافظة، وذلك لحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع الزراعي.


وخلال الجولات تم تقديم العديد من النصائح الفنية للمزارعين حول كيفية حماية الاشتال المزروعة حديثاً من التقلبات المناخية، واستخدام الأسمدة اللازمة للنبات خلال مراحل نموه المختلفة.


وفي السياق ذاته تم، زيارة عدداً من المزارع التي تعمل ضمن نظام الزراعات الآمنة وذلك لمتابعتها وتقديم الإرشاد الفني اللازم حول تداول المبيدات الآمنة.


وخلال الزيارت تم التشديد على الالتزام بفترة الأمان السليمة، اضافة لاستخدام المبيدات الآمنة عند الضرورة.
 

زراعة غزة تشرع بحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع زراعة غزة تشرع بحصر كمية أشتال الخضار المزروعة لموسم الربيع
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