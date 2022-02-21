وزارة الأسرى توقع مذكرة تعاون لتعزيز الحماية القانونية للأسرى

غزة- الرأي

وقعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) مذكرة تعاون مشترك لتعزيز العمل الحقوقي والقانوني لحماية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت الوزارة أن مذكرة التعاون وقعت من قبل وكيل وزارة الأسرى والمحررين ا. بهاء المدهون ورئيس الهيئة الدولية ( حشد) د. صلاح عبد العاطي، في سياق تعزيز العمل الحقوقي والعمل المشترك لخدمة قضية الأسرى.



وأشارت الوزارة إلى أن مذكرة التعاون تسعى إلى على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية، في إطار متابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بالإضافة إلى إعداد وتقديم التقارير الحقوقية والعمل القانوني مع كافة المنظمات والأجسام الحقوقية الدولية والعربية.



وثمنت الوزارة الدور المهم الذي تلعبه اللجنة الدولية (حشد) وأهمية تكامل الأدوار بما يساهم في تخفيف من معاناة الأسرى وذويهم.



وتم توقيع مذكرة التعاون في مقر وزارة الأسرى والمحررين بحضور صابر أبو كرش مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، نبيل حجاج مدير عام الخدمات والأنشطة، إسلام عبده مدير الإعلام، وعدد من مسؤولي الهيئة.

