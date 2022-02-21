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الأوقاف تؤكد علي أهمية تشكيل مجالس لإدارة المساجد

21 شباط / فبراير 2022 01:25

الأوقاف تؤكد علي أهمية تشكيل مجالس لإدارة المساجد
الأوقاف تؤكد علي أهمية تشكيل مجالس لإدارة المساجد

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الاوقاف د. عبد الهادي الأغا، علي أهمية تشكيل مجالس إدارة المساجد علي مستوي محافظات قطاع غزة، وفق خطة الوزارة للعام الحالي 2022م.

جاء تأكيده خلال اجتماع عقده مع رؤساء المجالس في محافظة خان يونس، بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان، ورئيس قسم المساجد في المديرية د. سامي ابو هداف.


واستعرض الاغا أبرز الأسس لعمل المجالس، وتحديد الواجبات المنوطة بها، مشيراً إلى أن وزارته تسعى لإظهار المساجد في أفضل صورة ممكنة من خلال إعطاءها نقاط قوة وصلاحيات لها، وتقوية حضورها على أرض الواقع، بمتابعة وتنسيق بشكل مناسب مع الوزارة.


وأشار خلال حديثه إلي ضرورة إيجاد وقفيات لهذه المساجد، وترسيخ مفهوم المسجد كمؤسسة قائمة بذاتها، لتغطية نفقاتها، والاعتماد علي ايرادات الوقفيات لكل مسجد.


وتحدث خلال اجتماعه، علي ضرورة التعاون مع شركاء ورجال أعمال، والمتابعة معهم في مجال التنمية الوقفية، مضيفاً :"أن وزارة الأوقاف ملكٌ لجميع أبناء شعبنا، تحمي عقارته القومية و تنشر رسالته الدينية"، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والشراكة مع مؤسسات دولية تتبني مشاريع الوزارة وايجاد مساهمات مجتمعية.


من جانبه، أشاد الغلبان بالجهود المبذولة من قبل رؤساء مجالس المساجد وأعضائها، ودورهم في تجويد الخدمات المسجدية ورفع شأن المساجد والارتقاء بها، بما يتناسب مع مكانتها العظيمة كبيوت لله يذكر فيها اسمه، متمنياً أن تكون دورة رئاستهم في المرحلة المقبلة شاهدة على نجاحات جديدة، والارتقاء برسالة المساجد الداعية الى صلاح الأمة و إعداد جيل متمسك بعبادته و ملتزم بتعاليم دينه.
 

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