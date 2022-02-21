وزارة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير زامل شلوف

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من تدهور الحالة الصحية للأسير زامل عابد سالم شلوف (39 عاماً)، نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له منذ بداية اعتقاله، فهو يعاني من انخفاض في دقات قلبه، ونقص مستمر في وزنه، ويحمل في صدره جهازاً منظماً لدقات القلب.



وأوضحت الوزارة أن الأسير شلوف يعيش على جهاز لتقوية القلب تم تركيبه له بعد اعتقاله في العام 2008 نتيجة تعرضه لتعذيب شديد أثناء فترة التحقيق لمدة شهرين، ويساعد الجهاز على تقوية القلب، وضخ الدم في الجسم.



بدورها طالبت الوزارة المنظمات الدولية الإنسانية وعلى وجه الخصوص التي لها علاقة بالجانب الطبي بضرورة إرسال أطباء مختصين لفحص الحالة الصحية السيئة التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وبضرورة الضغط على سلطات الاحتلال بضرورة الافراج العاجل عن الأسير زامل.



وأكدت الوزارة أن حالة الأسير زامل شلوف هي واحدة من عشرات الحالات التي تعاني من تدهور في حالتها الصحية وبحاجة عاجلة لتقديم العلاج اللازم حتى تبقى على قيد الحياة.



يشار أن الأسير زامل من مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، معتقل منذ تاريخ 25/3/2008، ومحكوم عليه بالسجن الفعلي لمدة"15"عاما.