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الزكاة بالأوقاف توزع (501) طرد غذائي على أسر متعففة ومحتاجة

21 شباط / فبراير 2022 01:33

الزكاة بالأوقاف توزع (501) طرد غذائي على أسر متعففة وكفالات أيتام ومرضى
الزكاة بالأوقاف توزع (501) طرد غذائي على أسر متعففة وكفالات أيتام ومرضى

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية (501) طرد غذائي على أسر متعففة في محافظة غزة، بواقع طرد واحد لكل أسرة وبتكلفة إجمالية (72، 645) شيكل، بتمويل كريم من مؤسسة (ONE-UMMAH) – مكتب غزة.


بدوره أوضح مدير دائرة صندوق الزكاة م. جهاد حلس، أن هذا المشروع يأتي ضمن برامج الأمن الغذائي، التي تسعى إدارته الى لتوفير تمويل دائم لها من خلال أهل الخير والمؤسسات المانحة للمساعدة في تخفيف الأزمة الغذائية على الأسر المتعففة المحتاجة وأيتام ومرضى، وكفالات في جميع محافظات قطاع غزة.


من جانبه أشار منسق برامج جمعية ONE UMMAH في قطاع غزة أ. صالح الدوس أن الشراكة مستمرة ودائمة مع الزكاة بالأوقاف في تنفيذ المشاريع الإغاثية، مثمناً جهودهم المبذولة في التحديث الميداني والمستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر المتعففة والسرعة العالية في تنفيذ المشاريع.


يُذكر أن إدارة العامة للزكاة قامت مؤخراً بتوزيع طرود غذائية على الأسر المحتاجة في جميع حافظات قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسات مانحة أُخرى.


وفي سياق آخر، وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان طرود غذائية " سلال خضار" على 200 أسرة متعففة من مدينة غزة، شملت السلة عدة أصناف خضار و مرتديلا بالإضافة لعدة أصناف مواد تموينية، بتبرع كريم من فاعلين خير من داخل غزة وخارجها.


وفي ذات السياق وزعت لجنة زكاة دير البلح التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية كفالات مالية لشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، استهدف 165 حالة من الأيتام والطلاب والمرضى، وذلك بقيمة إجمالية (20) ألف دولار
 

الزكاة بالأوقاف توزع (501) طرد غذائي على أسر متعففة وكفالات أيتام ومرضى الزكاة بالأوقاف توزع (501) طرد غذائي على أسر متعففة وكفالات أيتام ومرضى
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