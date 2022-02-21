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الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع ترميم منزلين شرق محافظة غزة

21 شباط / فبراير 2022 01:35

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع ترميم منزلين شرق محافظة غزة
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع ترميم منزلين شرق محافظة غزة

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الشجاعية بالإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، مشروع ترميم وبناء منزلين بمنطقة حي الشجاعية شرق محافظة غزة، وذلك ضمن مشروع ترميم وصيانة منازل الأسر المتعففة، بتكلفة ( 7500) دولار، بتبرع كريم من فاعلي خير.


بدوره أكد مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن ادارته تولي ملف الفقراء والأسر المحتاجة اهتماماً كبيراً، وتبذل جهوداً حثيثة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات هذه الأسر، من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المانحة، والوقوف بجانب أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة علي قطاع غزة.


من جهته، أوضح مدير لجنة حي الشجاعية أ. أحمد جندية أن المنازل المستهدفة من هذه المشاريع هي للعائلات الأشد فقراً، وتشمل أعمال الترميم الغرف والمرافق للمنازل بشكل كامل، من أجل أن تكون صالحة للسكن، ويعيش أصحابها حياة كريمة.

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