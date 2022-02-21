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"الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية نصب بمبلغ "47" ألف دينار

21 شباط / فبراير 2022 01:38

"الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية نصب بمبلغ "47" ألف دينار

غزة- الرأي

 أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، التحقيق في قضية نصب واحتيال تعرض لها مواطن أردني بمبلغ يُقدّر بــ"47" ألف دينار أردني.

وذكرت دائرة "الجرائم الإلكترونية"،  أنه وفور تلقيها الشكوى، شرعت عناصرها المختصة بالمتابعة الفنية للحسابات المحول إليها المبالغ المالية، مُبيّنةً أنه وخلال التحقيقات تم إثبات عملية النصب والاحتيال على المدعو "ع.د" من سكان مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبإحضاره واستجوابه، أقر واعترف بما نسب إليه.

ولفتت دائرة "الجرائم الإلكترونية" إلى أنه تم إحالة ملفات القضية إلى نيابة جرائم الأموال لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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