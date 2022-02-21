الصحة تزود مستشفياتها بأدوات جراحية إضافية خلال 2021

غزة- الرأي

أكد مدير العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات هانى حمادة، على تحسين جودة العمل داخل أقسام العمليات خلال 2021، وذلك من خلال تزويدها بأربع وحدات مناظير جراحية للجهاز الهضمي شملت مجمع الشفاء وناصر ومستشفى الأوروبي واستحداثها في مستشفى الإندونيسي.

وقال: "إنه تم استحداث خدمة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى شهداء الأقصى فى فبراير 2021 وتعزيزها بالكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة اللازمة وذلك لتسهيل تقديم الخدمة للمرضى في المحافظة الوسطى، لافتا الى أن المرضى كانوا يتلقوا الخدمة سابقا في مجمع الشفاء، حيث تم اجراء191 عملية منذ افتتاحها".

وأشار الى توفير أدوات جراحية في كافة التخصصات وتحديدا لأقسام الجراحة وجراحة العظام بدعم من منظمة الصحة العالمية، الى جانب تجهيز غرف العمليات بكشافات وطاولات عمليات بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا توفير كشافات طوارئ في غرف العمليات.

كما تم تجهيز أقسام جراحة العظام في المستشفيات بمقادح جراحة عظام لسد العجز كون جراحة العظام من الجراحات الأساسية والتي تعمل بشكل يومي، خاصة بعد استحداث خدمة زراعة المفاصل في مجمع ناصر والذي يعد المركز الأول والوحيد على مستوى قطاع غزة، لافتا الى اجراء(46) عملية زراعة مفصل كامل، إضافة الى تعزيز خدمة جراحة القلب بمجمع الشفاء بالكوادر المختصة برئاسة د.ساهر أبو غالى حيث تم اجراء (116) عملية قلب مفتوح خلال 2021، علاوة على اجراء عمليات متقدمة في جراحات الأوعية الدموية وعمليات القسطرة وجراحات الأورام.

ولفت الى أنه جارى التعاقد مع المراكز الصحية الاهلية كمركز حيفا الطبي وأصدقاء المريض ومستشفى الكرامة وذلك لتقليص قوائم انتظار العمليات المجدولة الصغرى في العيادات الخارجية.

ونفذت دائرة العمليات والعيادات الخارجية ورشة الجراحة الآمنة على مدار عدة لقاءات استهدفت الجراحين وتمريض عمليات وتخدير وتمريض الأقسام لتطبيق سياسات سلامة المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية وزيادة وعي الطواقم الطبية نحو سلامة المرضى في اقسام العمليات وتطبيق السياسات المعدة من الإدارة العامة للمستشفيات ووحدة مكافحة العدوى داخل اقسام العمليات.