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مجمع الشفاء يجري (974) تدخل جراحي للأطفال خلال 2021

21 شباط / فبراير 2022 01:59

مجمع الشفاء يجري (974) تدخل جراحي للأطفال خلال 2021
مجمع الشفاء يجري (974) تدخل جراحي للأطفال خلال 2021

غزة- الرأي

قال د. إسماعيل نصار استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي بغزة، إن الطواقم الجراحية أجرت " 974" عملية ما بين طارئة ومجدولة بالإضافة لعمليات اليوم الواحد.


 وأشار إلى أن العديد من العمليات نوعية ودقيقة وتحتاج لمهارة عليا وقد تكللت جميعها بالنجاح مثل عمليات على المريء والأورام في الرقبة والصدر والبطن والجهاز البولي وعمليات الرئتين وتجميل فتحة المستقيم والشرج وعمليات على القنوات المرارية.

 وبين د. نصار أن الطواقم أجرت ما لا يقل عن "1200" عملية خارج مجمع الشفاء الطبي بسبب جائحة كوفيد "19" والتي أثرت على إجراء العمليات الجراحية حيث أجري العمل بنظام الطوارئ لعدة فترات.

ونوه لى أن عدد حالات العيادة الخارجية بلغ "1484" حالة خلال العام المنصرم، وأن عدد حالات العرض يوميا من الاستقبال أو محولة من كافة مستشفيات قطاع غزة ما يقارب " 10 إلى 15 حالة وبمعدل (300-400) حالة شهريا.

 وقدم د. نصار شكره لكافة الطواقم الجراحية على جهودهم العظيمة في تقديم الخدمة الصحية، مشيدا بالتعاون المشترك بين قسم جراحة الأطفال بالمجمع والتخصصات المختلفة بمستشفيات الاطفال التي تتكامل معها في تقديم الخدمة وعقد المحاضرات العلمية المشتركة وعرض للحالات النوعية ومناقشتها.

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