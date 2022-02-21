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الصحة: شؤون الموظفين تنجز (4141) معاملة خلال شهر يناير

21 شباط / فبراير 2022 02:07

الصحة: شؤون الموظفين تنجز (4141) معاملة خلال شهر يناير
الصحة: شؤون الموظفين تنجز (4141) معاملة خلال شهر يناير

غزة- الرأي

قدمت وزارة الصحة خدماتها الصحية لما يزيد عن مليوني مواطن فلسطيني ويقوم على تقديم هذه الخدمات جيش من الاطباء والممرضين والإداريين والفنيين، والتي تتولى دائرة شؤون الموظفين متابعة الإجراءات الوظيفية المختلفة داخل مرافق وزارة الصحة.


أكد مدير عام الشؤون الادارية أ. محمود حماد على الجهد المتميز للعاملين في دائرة شؤون الموظفين وعلى عطاءهم المستمر في خدمة زملائهم العاملين في وزارة الصحة ومتابعة جميع معاملاتهم الادارية بشكل دوري مع ديوان الموظفين العام.


ولفت أ. الصواف مدير دائرة شؤون الموظفين، إلى إسهامات قسم شؤون العاملين في متابعة السياسات والإجراءات والمعاملات المتعلقة بموظفي وزارة الصحة وتطوير قاعدة بيانات شؤون موظفين المحوسبة والمحافظة عليها، مشيرا الى ان القسم انجز نحو 2271 معاملة ما بين اعتماد المؤهل العلمي، والاجازات، والمواصلات ومعاملات الاعفاء الضريبي الخاصة بموظفي وزارة الصحة خلال شهر يناير.


كما أشار الى دور قسم التعيينات بتدقيق مسوغات التعيين الواردة للدائرة من حيث النواقص، وتدقيق المعاملات والمكاتبات الواردة للدائرة خلال شهر يناير، بتعيين (134) موظف على بند التطوع بادر، و(231) موظف على بند التشغيل المؤقت و(500) موظف عقود خاصة، الى جانب (89) موظف على بند بدل الأمومة والمجاز وفقاً لإجراءات العمل المتبعة.


وبين أ. الصواف جهود قسم الارشيف في حفظ الملفات الكترونيا لجميع موظفي وزارة الصحة حسب نظام معين مما يسهل العمل ويوفر ‏الجهد ويحفظ الملفات من الضياع والعبث، تزويد الادارات المختلفة بكافة الملفات اللازمة لإنجاز المعاملات بشكل اللازم، لافتا الى أن عدد المعاملات المؤرشفة الكترونياً والتي بلغت (16850) ألف معاملة خلال شهر يناير، و(1076) معاملة صادرة عبر البريد لوزارة المالية وديوان الموظفين العام والوزارات الاخرى. 


وقال أن قسم الرواتب ‎يعد حلقة الوصل والتنسيق بين وزارتي الصحة و المالية بكل ما يتعلق برواتب الموظفين ‏والعلاوات واستحقاقاتهم المالية.


وأوضح أن قسم الامتياز والبورد يتابع الاجراءات المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية التي يحتاجها أطباء الامتياز والبورد خلال فترة التدريب وإنجاز (79) معاملة لأطباء الامتياز، و(18) معاملة خاصة بأطباء البورد.

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