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أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

21 شباط / فبراير 2022 02:07

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، عن كشف جديد لآلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء.

وذكرت أن السفر للحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/10).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا للحافلات (1-3) غداً الثلاثاء في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الثلاثاء 2/22: فحص الحافلات (4-6).

- الأربعاء 2/23: فحص الحافلات (7-9).

- الخميس 2/24: فحص الحافلة العاشرة.

وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

 

للاطلاع على كشوفات المسافرين "هنا".

 

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