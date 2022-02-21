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شرطة مرور الشمال تشارك في ندوةٍ لتوعوية سائقي بلدية بيت لاهيا

21 شباط / فبراير 2022 02:08

شرطة مرور الشمال تشارك في ندوةٍ لتوعوية سائقي بلدية بيت لاهيا
شرطة مرور الشمال تشارك في ندوةٍ لتوعوية سائقي بلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

 شاركت دائرة شرطة المرور بمحافظة شمال غزة في ورشة عمل وندوة توعوية مرورية نظمتها بلدية بيت لاهيا استهدفت سائقي البلدية، وضم وفد شرطة مرور المحافظة كلا ًمن نائب المدير المقدم محمد جبر ومسؤول قسم الإرشاد المروري الرائد خالد المقوسي. 

وتركز اللقاء حول الحقوق والواجبات القانونية ومسئولية الحفاظ على سلامة المركبات وأسباب حوادث الطريق، ومناقشة سبل تنظيم الحالة المرورية في نفوذ البلدية.

بدوره أثنى رئيس البلدية المهندس علاء العطار على جهود شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية، داعياً في الوقت ذاته إلى زيادة التنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار ترسيخ قواعد السلامة المرورية لدى السائقين وعابري الطريق, والتي تقوم على تنفيذها إدارة شرطة المرور والنجدة في كافة المحافظات بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية لمستخدمي الطريق من المواطنين والسائقين .

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