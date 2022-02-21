مجمع الشفاء يستقبل بروفيسوراً فرنسياً متخصصاً بجراحة الأعصاب الطرفية

غزة- الرأي

استقبل د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء، البروفيسور الفرنسي كريستوف أوبرلاند المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية، وبحضور د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية.



ورحب د. أبو سلمية بالزيارة ، مثنياً على الجهود التي يبذلها البروفيسور أوبرلاند لزيارة القطاع وتقديم خدمة علاجية للمرضى في ظل الحصار المفروض وجائحة كوفيد "19" والذي أثر بشكل مباشر على أداء تقديم الخدمة الصحية.



وأشار د. البياع إلي أن الوفد سيقوم بالكشف الطبي للحالات المرضية التي تم إعدادها ضمن قوائم مسبقة، كما وسيقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية للجرحى والمرضى، وسيمكث لمدة أسبوع في قطاع غزة.



يذكر أن الوفد الفرنسي استثمر الوقت وباشر منذ وصوله للمجمع وبحضور طاقم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالكشف على "60" حالة من المرضى المصابين بإصابات شديدة باليدين والأعصاب الطرفية.