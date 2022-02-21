"مباحث الذهب" تُنجز قضايا سرقة مصاغات ذهبية بقيمة 8 آلاف دينار

غزة- الرأي

أنجزت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم مباحث الذهب المركزي، ست قضايا سرقة لمصاغات ذهبية من منازل المواطنين، تقدر قيمتها الإجمالية بـ ثمانية آلاف دينار أردني.

وأوضحت مباحث الذهب، أنه ومن خلال متابعة البلاغات المُقدمة من المواطنين عن فقدانهم لمصاغاتهم الذهبية من منازلهم، باشرت بإجراءات التحري والمتابعة عبر سجلات البيع والشراء الإلكترونية في محلات بيع الذهب في المحافظات.

ولفتت إلى أنه وخلال المتابعة تطابقت بيانات البيع مع نفس مواصفات وأوزان الشكاوى المقدمة، مشيرةً إلى أنه وباستدعاء المشتبه بهم، واستجوابهم، أقروا بسرقة المصاغات الذهبية.

ولفت "قسم الذهب المركزي" إلى أنه تم تسليم المصاغات الذهبية المسروقة لأصحابها، وإحالة ملفات قضايا السارقين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.