عمل الشمال تجري زيارات تفتيش على عدد من المنشآت الصناعية

غزة- الرأي

نظم قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة شمال غزة، وبالتعاون مع الدفاع المدني وبلدية جباليا النزلة، زيارات تفتيشية لإبداء الرأي الفني للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك تمهيدا لمنح التراخيص للمنشآت عند مطابقتها للحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية.



وأكد م. مصباح الحوراني رئيس قسم التفتيش على أهمية الدور التكاملي للأطراف الثلاثة في منح الترخيص للمنشآت، شاكرا لهم تعاونهم وحرصهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني.



وأثنى على أهمية التدخلات التي يقدمها مفتشين العمل خلال الزيارة الميدانية للمنشأة، موضحا أثرها في الحفاظ على صحة العمل والعمال.

