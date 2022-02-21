المالية: صرف الطلبات الخاصة بالعلاج والزواج للموظفين

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني، والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها حتى 20 أغسطس2021، إضافة لبعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل.

وبينت الوزارة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 135 مستفيد بمبلغ اجمالي 197,400 شيقل.

كما قررت الوزارة صرف طلبات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري 8-9 لعام 2020 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها.

وذكرت المالية أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 99 مستفيد, وبمبلغ اجمالي 295,440 شيكل.

وقالت إن الصرف سيبدأ غداً الثلاثاء 22 فبراير عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.