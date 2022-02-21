وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يشقون طريقاً استيطانياً ويجرفون أراضي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تناقش عدة قضايا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من وكالة فلسطين الآن وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: وضعنا خطة لتعزيز صمود أبناء شعبنا خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف الطلبات الخاصة بالعلاج والزواج للموظفين وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تجري زيارات تفتيش على عدد من المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث الذهب" تُنجز قضايا سرقة مصاغات ذهبية بقيمة 8 آلاف دينار وكالة الرأي الفلسطينية العمل والتعليم يناقشان سُبل ترويج ثقافة التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل بروفيسوراً فرنسياً متخصصاً بجراحة الأعصاب الطرفية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تصدر تقرير العدالة السنوي لعام 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: صرف الطلبات الخاصة بالعلاج والزواج للموظفين

21 شباط / فبراير 2022 02:29

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني، والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها حتى 20 أغسطس2021، إضافة لبعض الحالات الحرجة التي تحتاج إلى السفر بشكل عاجل.

وبينت الوزارة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 135 مستفيد بمبلغ اجمالي 197,400 شيقل.

كما قررت الوزارة صرف طلبات الزواج التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري 8-9 لعام 2020 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها.

وذكرت المالية أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 99 مستفيد, وبمبلغ اجمالي 295,440 شيكل.

وقالت إن الصرف سيبدأ غداً الثلاثاء 22 فبراير عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟