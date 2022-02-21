الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من وكالة فلسطين الآن

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وفدا من وكالة فلسطين الان، لتعزيز التعاون المشترك ما بين المؤسسات الإعلامية والاعلام الحكومي.

وقد التقى كل من سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي ومحمد مؤمن حبيب مدير وحدة التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفدا من وكالة فلسطين الان ضم محمود نصار مدير الوكالة ومعتز عبد العاطي مدير التحرير ولفيف من موظفي الوكالة.

ورحب معروف بالوفد الضيف مؤكدا على أهمية دورهم في التغطية الإعلامية وأن لهم بصمة واضحة تتميز بالحصرية والانفراد، لافتا الى ان هذا ما يجب ان يكون عليه الاعلام للفت نظر الناس والوصول إليهم.

واكد معروف على أهمية استثمار قنوات السوشيال ميديا لتفعيل انتشار المواقع، حيث مهما بلغت أهميتها واهمية محتواها فإننا لا نغفل عن الدور غير المسبوق الذي تمارسه هذه المنصات في الوصول للجمهور بمختلف اطيافه وتوجهاته واهتماماته. مشيرا الى توفير كل الدعم والاسناد من قبل الاعلام الحكومي للوكالة بشكل خاص ولجميع وسائل الاعلام الفلسطينية التي تقاوم بالكلمة والصورة لإيصال رسالتنا للعالم.

وثمن محمود نصار دور المكتب الإعلامي الحكومي بشكل مستمر في دعم جميع المؤسسات وتقديم المشورة والنصيحة وتفعيل التعاون المشترك بشكل متواصل وخدمة الصحفيين في جميع المجالات.

وقال: "نصار أن الكل الصحفي يعتبر الاعلام الحكومي هو المظلة الحامية والداعمة لهم ولعملهم والتي تساندهم دوما في جميع المواقف"، لافتا الى اهتمامهم كوكالة فلسطين الان بتوطيد العلاقات مع الاعلام الحكومي.