المالية تناقش عدة قضايا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

غزة- الرأي

زار مدير عام ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية هيثم مشتهى ومدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وقد كان في استقباله نائب رئيس الغرفة التجارية رشاد حمادة، وأمين السر هاني عطاالله، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية م.وائل العاوور، والقائم بأعمال مدير الغرفة التجارية الدكتور ماهر الطباع.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة عدة قضايا تتعلق بالمعاملات التجارية والضريبية للتجار، وخاصة حملة التسهيلات الأخيرة التي أعلنت عنها الوزارة بخصوص زيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية التي تحمل أرقام 10-12-14-16-18 من الضرائب لتصل إلى نسبة 80% على سيارات التحديد، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لجدولة المستحقات الضريبية على المركبات التجارية المضافة على ملفات المشتغلين.

وأوضح مشتهى أن وزارته قدمت في وقت مسبق عدة تسهيلات لقطاع النقل والمواصلات، وخاصة حافلات نقل المدارس، حيث تم تقديم عدة اعفاءات لهم إثر تضررهم بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى إعفاء السيارات التي يتم تلحيمها بإثبات من وزارة النقل والمواصلات.

ودعا مشتهى لضرورة التزام التجار بمسك حسابات نظامية؛ ليتسنى لهم الاستفادة من التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن وزارته تحرص على استمرار دوران العجلة الاقتصادية وتدفق البضائع إلى السوق من خلال السماح للتجار بإدخال البضائع لمدة 7 أيام بعد انتهاء مدة خلوات طرفهم الضريبية لحين أن يتسنى لهم تجديدها.

بدوره أعرب حمادة عن سعادته بالزيارة والتي تهدف إلى اشراك القطاع الخاص بعملية صنع القرار في المجتمع، داعياً إلى ضرورة استمرار اللقاءات ومناقشة كافة القضايا والملفات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي، والعمل المشترك على رسم السياسات العامة في قطاع غزة.

من جانبه أكد الزيان على اهتمام وزارة النقل والموصلات بعقد اللقاءات المستمرة مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكاً اساسياً في رسم السياسات العامة، لافتاً إلى أن وزارته تعمل على ترتيب واقع المرور في قطاع غزة، من خلال معالجة الاشكاليات التي تتعلق بالمركبات وتعزيز السلامة المرورية.

وناقش الطرفان آلية معالجة البيان الجمركي المتدني، وتم التوافق على قيام الغرفة التجارية بمناقشة الموضوع مع نقابة المحاسبين والمدققين للخروج بتوصية مشتركة بالخصوص.