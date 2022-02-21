التعليم تعقد الامتحان التطبيقي الشامل -الدورة الشتوية 2022

غزة- الرأي

باشرت وزارة التربية والتعليم العالي عقد الامتحان التطبيقي الشامل الموحد “الدورة الشتوية 2022” وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.



حيث بدأت اليوم الاثنين اختبارات الشق النظري وستستمر حتى يوم غد الثلاثاء، فيما يستكمل الشق العملي يومي الأربعاء والخميس 23/24 فبراير في عدد من الكليات المختلفة، ما عدا الامتحان العملي لتخصص التمريض الذي عقد اليوم.



وقد تفقد وفد من الوزارة قاعات الامتحان للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث ضم الوفد د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم المهني، وأ. محمد بركات مدير دائرة التصديقات ومعادلة الشهادات، ود. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات، حيث كان في استقبالهم د. عمر الجعيدي نائب رئيس الكلية الجامعية للشؤون الإدارية والمالية.



وخلال الجولة بيٌن حماد أن الامتحان التطبيقي الشامل اختبارٌ موحدٌ بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها إعطاء الطالب شهادة وطنية تثبت اجتيازه وتحقيقه للمهارات لدخول سوق العمل، وإتاحة الفرصة للطلبة للتجسير بتمكينهم من الالتحاق بالجامعات والحصول على درجة البكالوريوس، كما أنه فرصة لوزارة التعليم للمزيد من التقييم وتطوير عملية التعليم.



وقدّم حماد الشكر للكلية الجامعية وجميع الكليات التي تستضيف الامتحان، مثمنًا دور جميع الكوادر العاملة في الامتحان من الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.



من جهته أوضح جبر أن وزارة التعليم أنجزت كافة الإجراءات الفنية والعملية لتطبيق الامتحان بالصورة المناسبة، إضافة إلى عقد الامتحان وفق البروتوكول الصحي لوقاية الطلبة من فايروس كورونا.



كما بيَّن جبر أن قرابة 1370 طالبًا وطالبة يتقدمون للامتحان، بواقع 105 تخصص، وهناك 80 امتحاناً نظرياً وعملياً، مضيفاً أن الامتحان العملي سيبدأ يومي الأربعاء والخميس في كل من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة.



من جانبه أكد الجعيدي على استعداد الكلية الجامعية لتقديم كافة الإمكانيات لإنجاح المسيرة التعليمية بكل مكوناتها، مشيدًا بثقة الوزارة بالكلية وبالشراكة التعاونية الدائمة.

وخلال الزيارة تجول الوفد في القاعات وتمنى التوفيق والنجاح للطلبة.