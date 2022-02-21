" أبو الريش" يعزز تعاونه مع رئيس جمعية اغاثة أطفال فلسطين

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش في مكتبه بعد ظهر الاثنين، رئيس جمعية اغاثة أطفال فلسطين السيد ستيف سوسبي، بحضور مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة د. عبد اللطيف الحاج , ومدير مكتب الجمعية في غزة السيد سهيل فليفل , وعن دائرة العلاقات الأجنبية بالتعاون الدولي ا. ترنيم الوحيدي .



وخلال اللقاء عبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى التدخلات المهمة التي تنفذها جمعية اغاثة أطفال فلسطين في عديد المشاريع , وحرص الجمعية على العمل الممتد والتعاون مع وزارة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية , كما وتوجه بالشكر الى فريق الجمعية في غزة على التواصل المستمر والحضور في عديد الملفات التطويرية خاصة الوفود الطبية التخصصية كجراحة القلب والاوعية الدموية ودعم التجهيزات الطبية .



كما وبحث اللقاء جملة من المشاريع ذات الأولوية لإمكانية تنفيذها خلال العام الحالي , وما تم تنفيذه من مشاريع خلال العام المنصرم 2021م .

