"الشباب والثقافة" تختتم تدريباً بالبحث العلمي لطالبات مدرسة بشير الريس

غزة- الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، دورة تدريبية متخصصة في مهارات البحث العلمي، استهدفت عدد من طالبات مدرسة بشير الريس الثانوية.



وحضر حفل الاختتام، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، ومدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة الدكتور عبد القادر أبو علي، ومديرة المدرسة الأستاذة سائدة العمري، إضافة إلى الطالبات المشاركات في الدورة.



وفي كلمة له، أكد محيسن أن الدورة التدريبية تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالبحث العلمي، لافتًا إلى أنها تساهم في إكساب الطالبات مهارات البحث العلمي وتؤهلهن للمرحلة الجامعية لإجراء أبحاث ودراسات وفق الأصول العلمية التي تدربن عليها، مشيرًا إلى أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي مسابقة بحثية دولية حول التطبيع شارك فيها عدد كبير من الباحثين من فلسطين والدول العربية.



من جانبه، أوضح أبو علي أهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أنه هذه الأنشطة تساهم في اكتشاف الطلبة الموهوبين والشغوفين بالعلم، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم البحثية، موجهًا شكره للهيئة على الجهود التي بذلتها لتنفيذ الدورة التدريبية.



من جهتها، أوضحت العمري أن الدورة التدريبية استهدفت (54) طالبة من صفوف الحادي عشر والثانية عشر، وجاءت ضمن التحضيرات للمشاركة في مؤتمر علمي دولي يقام في تركيا، لافتة إلى أنه تم توزيع الطالبات على مجموعات بحثية لإعداد أبحاث علمية في التراث الوطني، والثقافة الفلسطينية، والتاريخ الفلسطيني للمشاركة في المؤتمر.



يشار إلى أن الدورة استمرت بواقع (15) ساعة تدريبية وحاضر فيها مدير دائرة البرامج الثقافية في الهيئة الدكتور فواز السوسي، وتم خلالها تعريف الطالبات على مفهوم البحث العلمي، وأهدافه وأهميته، والمدارس العلمية والمناهج المستحدثة في البحث العلمي، وإكساب الطالبات مهارات البحث العلمي وفق الأصول المنهاجية والعلمية، وتعريفهم على المناهج المستخدمة في البحث العلمي وكيفية التعامل مع أنواع البحوث العلمية.

