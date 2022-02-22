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تحديث جديد لواتساب "منتظر".. ينهي كابوس الصور

22 شباط / فبراير 2022 08:30

تحديث جديد لواتساب "منتظر".. ينهي كابوس الصور
تحديث جديد لواتساب

لطالما شكا كثيرون من مستخدمي "واتساب" من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعانية المطروحة للمستندات.

وانتبه تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لهذه المشكلة سريعا، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل على حلها.

وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن "واتساب" سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview)
أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.

وأضاف أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta).

وقال إنه من المتوقع أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

"خطوة" من واتساب طال انتظارها.. المستفيد ملايينواتساب لم يرضهم، ومن يؤتمن على العرض لا يسأل على المالومن المعروف أن "واتساب" يقلل من جودة الصور أثناء نقلها، ولحل هذه المشكلة عمل التطبيق على استحداث خيار قال إنه سيساهم في الحفاظ على جودة الصور، لكن بالكاد يحقق الغاية من وراء هذا الأمر.

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي إرسال الصور كمستند، لكن لهذا الأمر سبليات، فالمستقبل لن يعرف محتوى الصورة قبل أن يفتحه.

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