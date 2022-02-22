التعليم شرق غزة تتفقد فعاليات الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان عبر الإنترنت

غزة-الرأي

تفقد وفد من لجنة الحملة الوطنية لمجابهة الإدمان عبر الإنترنت في المديرية فعاليات الحملة ,وأسبوع تعزيز وترسيخ القيم في مدرسة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات.

جاء ذلك خلال زيارة للمدرسة شارك فيها أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ,أ. أحمد أبو الكاس رئيس قسم الترخيص والاعتماد المدرسي ,أ. على الشرفي رئيس قسم التقنيات التربوية ,أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة ,أ. صابرين أبو هنا رئيس شعبة المرشدات ,أ. علاء قويدر مشرف التاريخ ,أ. وليد مرضي مشرف المختبرات.

وتحدث عدد من الطالبات عن الإيجابيات الممكن الاستفادة منها من الانترنت في العملية التعليمية , إضافة لتقديم النصائح الواجب اتباعها لحمايتهم من مخاطر الانترنت .

وتم خلال الفعاليات تكريم عدد من الطالبات المشاركات في المسابقة التي أطلقتها المدرسة كأفضل صورة وافضل فيديو يعبر عن حملة المجابهة

