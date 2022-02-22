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"حماد" يشيد بجودة الخدمات التي تقدمها دائرة اللوازم العامة

22 شباط / فبراير 2022 09:23

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غزة-الرأي

أكد مدير عام الشؤون الإدارية أ. محمود حماد على أهمية تطوير الأداء ومتابعة برامج الخطة التشغيلية للعام الحالي وتوثيقها، لمعرفة مدى محصلة الأنشطة والانجازات لكل دائرة حتى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم، اطلع خلالها على سير العمل في الدائرة والمعوقات التي تواجههم.

وشدد على ضرورة متابعة سير أعمال اللجان المختلفة وما تنتهي إليه تلك الاجتماعات للخروج بقوائم ومؤشرات إدارية صحية. ودعا أ.حماد جميع العاملين الى التطوير والإنجاز كلٌ في مجال عمله، والتعاون للمساهمة البناءة في انجازات الإدارة، مؤكدا ضرورة الضبط الإداري للموظفين وبث روح الانتماء بما يخدم المصلحة العامة. كما وأشار الى انه سيتم إعداد دراسة تهدف لشراء خدمات الطباعة الدورية ذات الكميات الكبيرة الخاصة بمرافق وزارة الصحة وذلك لتخفيف العبء عن مطبعة المخازن.

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