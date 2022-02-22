تعليم الشمال تكرّم الطالبات المتفوقات بمدرستي بيت حانون وهايل

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الطالبات المتفوقات خلال الفصل الدراسي الماضي في مدرستي بيت حانون، وهايل عبد الحميد الثانويتين للبنات، بحضور إدارتيْ المدرستين ومعلماتهنّ.

فقد شارك مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب على رأس وفد من المديرية، في حفل تكريم الطالبات المتفوقات في مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات، كما شارك في الاحتفال وفد من بلدية بيت حانون برئاسة رئيس البلدية د.عماد عدوان، إلى جانب وفد من اتحاد المعلمين شمال غزة، ووفد من الرابطة الإسلامية، وآخر من الكتلة الإسلامية، وأولياء أمور الطالبات المتفوقات وطالبات المدرسة، وشخصيات من المجتمع المحلي.

كما شارك أ. شهاب في حفل تكريم الطالبات المتفوقات في مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، إلى جانب نائب رئيس بلدية بيت حانون أ. عبد العزيز قاسم، وممثلين عن قيادة الشرطة، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وفي كلمة له خلال الاحتفالين، هنأ أ. شهاب الطالبات المتفوقات، متمنيا لهنّ المزيد من النجاح والتفوق، مثمناً في ذات الوقت جهود المعلمات والإدارتين المدرسيتين لما يبذلونه من جهد في سبيل رفعة الطالبات وتقدمهنّ.

وتخلل الاحتفالين عديد الفقرات الفنية المميزة، كما تم تكريم الطالبات المتفوقات وتوزيع الشهادات والهدايا عليهنّ في أجواء احتفالية بهيجة.

كما افتتح مدير الدائرة الفنية أ. شهاب غرفة الأذنة بمدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات إلى جانب البلدية شاكراً الجهات التي قامت و ساهمت في بناءها و مجلس أولياء الأمور مثمناً دعمهم و وقوفهم المستمر تجاه المدرسة.

