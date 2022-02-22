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إصابات بالاختناق

المستوطنون يعرقلون وصول الطلبة لمدارسهم في اللبن الشرقية

22 شباط / فبراير 2022 09:31

نابلس – الرأي:

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم الثلاثاء، على مدخل اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد عرقلة المستوطنين وقوات الاحتلال وصول الطلبة للمدارس.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن المستوطنون يغلقون مدخل البلدة الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، وبذلك يمنعون المواطنين من الذهاب لأعمالهم.

 وأكد أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.

وأشار إلى أن مواجهات دارت في المكان أصيب من خلالها عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل متواصل ملاحقة طلبة مدرسة اللبن الشرقية، واعتقال العديد من طلبتها، وإصابة آخرين بالرصاص وبحالات اختناق.

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