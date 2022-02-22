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الاتصالات تفتتح دورة تدريبية مبادئ GIS لموظفي وزارة الحكم المحلي

22 شباط / فبراير 2022 09:32

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غزة-الرأي

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية بعنوان مبادئ نظم المعلومات الجغرافية " GIS" وذلك بمشاركة عدد من موظفي وزارة الحكم المحلي
وتأتي الدورة في إطار مسؤوليات الوزارة تجاه القطاع الحكومي وتنفيذاً للخطة التشغيلية والتي تتضمن عقد دورات وبرامج تدريبية تقنية.


وافتتح الدورة كل من م. سعيد عمار وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، و م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات الرقمية، و م. محمد طومان (مدرب الدورة) مدير دائرة الأنظمة المركزية في وزارة الاتصالات.


وقال م. عمار أن الدورة تأتي ضمن سعي الوزارة لنقل الخبرات العملية لموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبين أهمية تنمية وتعزيز قدرات موظفي وزارة الحكم المحلي في هذا المجال لتطوير العمل.


وبين م. عكيلة أن للدورة أهمية حيث تصقل العديد من المهارات والخبرات لموظفين القطاع الحكومي ضمن إطار تبادل الخبرات الحكومية وتظافر الجهود للارتقاء بالعمل الحكومي.


وعدد م. طومان الأهداف الرئيسية للدورة التدريبة ومدى أهميتها في خدمة العمل الحكومي من خلال التعرف على مبادئ نظم المعلومات الجغرافية GIS وتقليص الفجوة بين مختصي نظم المعلومات الجغرافية GIS ومختلف التخصصات الأخرى مما يساهم في تسهيل المهام وتلبية احتياجات العمل بأسرع وقت ممكن وأقل تكلفة وأفضل جودة.
 

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