الحكم المحلى تشارك بمناقشة مسودة نظام انشاء محطات الوقود

غزة-الرأي

شاركت وزارة الحكم المحلي من خلال الحرف الخطرة، كلاً من وزارة الداخلية - الدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة النقل والمواصلات بمناقشة مسودة نظام انشاء محطات الوقود المعدل للعام 2022.

حيث ناقشت اللجنة الحكومية المشكلة مع ممثلي جمعية اصحاب محطات الغاز والوقود علي مدار يومين المسودة النهائية لنظام انشاء محطات الوقود المعدل 2022

وتاتي هذه الجهود ضمن التوجهات الحكومية من خلال اللجنة الرئيسية للامن والسلامة الرامية الي تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الحرف الخطرة والتي تهدف الي تعزيز الامن والسلامة في هذا القطاع.