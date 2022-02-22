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شؤون المخاتير تعقد لقاءا مع أهالي عدة بلدات فلسطينية لتعزيز الثقافة الوطنية

22 شباط / فبراير 2022 09:42

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غزة-الرأي

عقدت دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي لقاء مع أهالي البلدات الفلسطينية وهي السوافير الشرقي ، السوافير الغربي ،السوافير الشمالى ، البطاني الشرقي ، البطاني الغربي ، الجية ، اسدود ، الفالوجة ،القبيبة ، القسطينة. لتوثيق الهوية ونشر الوعي.
وكان اللقاء بحضور الوكيل المساعد المستشار حسن ابو ريالة، د. محمد المدهون عن العائلات الفلسطينية،أ. عبدالرحيم الطرشاوي، أ.عفيف عروق
وناقش الحضور القضايا الوطنية وحق العودة بغية نشر الوعي بين أبناء البلدة وعائلاتهاوكذلك تجهيز مخطط كامل لأراضي البلدة والمنشآت الحيوية فيها واستدامة أحياء المناسبات الوطنية وكل مايتعلق بهذا التوجه بأسلوب حضاري.
وساد اللقاء أجواء وطنية هدفها استدامة التواصل ونشر الوعي الوطني بين كافة العائلات الفلسطينية.
 

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