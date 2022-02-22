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أجرى عدة عمليات نوعية

"الأوروبي" يستقبل وفداً طبياً فرنسياً متخصصاً بجراحة اليد

22 شباط / فبراير 2022 09:47

استقبل مستشفى غزة الأوروبي الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية، وذلك لإجراء عدة عمليات نوعية إلى جانب تشخيص عدد كبير من الحالات.

الوفد الطبي الفرنسي بقيادة د. كروستوف أوبرلين، ضم كلاً من جراح اليد البريطاني من أصل عراقي د. اسان رافي من مانشيستر، وطبيب التخدير د. دينانتيس، اضافة الى د.كروستوف اوبرلين أحد أشهر الجراحين الأجانب.

وكان الوفد وعلى مدار أربعة أيام متواصلة قد قام بتشخيص وتقديم الاستشارات الطبية لـ 39 مريضاً ممن يعانون من تشوهات خلقية وإصابات بالأطراف.

وتمكن الوفد وبرفقة الفريق الطبي المحلي من إجراء 19 عملية نوعية لفئات عمرية مختلفة تكللت جميعها بالنجاح.

من جانبه أكد د. حسن أبو هلال أخصائي جراحة العظام على اهمية مثل هذه الزيارات الطبية الدورية الي تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات، وتوفير فرصة للمرضى من أبناء شعبنا في تلقي خدمات طبية متميزة خاصة في الحالات المعقدة والصعبة.

هذا وقد استقبلت إدارة مستشفى غزة الأوروبي في ختام زيارة الوفد السيد ستيف سوسبي  رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين الذي يتبع لها الوفد الطبي، وذلك بحضور مدير الادارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع بالوزارة د. عبد اللطيف الحاج ومدير المستشفى د. يوسف العقاد ومدير التمريض أ. عطا الجعبري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية د. حسن الزمار ود. هشام دلول رئيس أقسام جراحة الأطفال.

من جانبه عبر مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد عن جزيل شكره لأعضاء الوفد على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني.

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