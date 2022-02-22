التعليم تكرم د. عبد القادر أبو علي بعد بلوغه سن العطاء

غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي مدير مديرية تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي بعد سنوات من العطاء في خدمة العملية التعليمية.

وشارك في التكريم وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة، وعدد من المدراء العامين ولفيف من موظفي الوزارة والمديريات.

وقدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير للدكتور أبو علي على ما قدمه من جهد وخدمة للعمل في حقل التعليم، مشيدًا بإنجازاته وتميزه على صعيد التربية والتعليم وعلاقاته الاجتماعية، موضحًا أن أبا علي كان له دورٌ كبيرٌ في قيادة العمل التربوي والارتقاء به وهو من الموظفين الذين أدوا الرسالة على أكمل وجه لخدمة شعبنا وطلبتنا.

وأكد وكيل الوزارة أن التقاعد ليس نهاية المطاف وسنبقى على تواصل مستمر مع الدكتور أبي علي وكافة الزملاء للاستفادة وتبادل الخبرات، متمنيًا له التوفيق والصحة والعافية في حياته.

من جانبه، أثني د. القدرة على المهارات التي يمتلكها د. أبو علي والتي سخرها في مجال التعليم مضيفاً أنها ساهمت بشكل كبير في خدمة المسيرة التعليمية.

بدوره، قدم د. أبو علي الشكر والتقدير لوكيل الوزارة وللمدراء العامين وجميع العاملين في الوزارة والمديريات والمدارس والطلبة وأولياء الأمور الذين عمل معهم طيلة السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه يفتخر بخدمة شعبنا ويعتز بالفترة التي قضاها في وزارة التعليم والمديريات.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الدكتور أبو علي من قبل وكيل الوزارة والمديريات والإدارات التي عمل بها.



