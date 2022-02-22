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"الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية نصب واحتيال على مواطن أردني

22 شباط / فبراير 2022 10:00

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غزة-الرأي

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة، قضية نصب واحتيال تعرض لها مواطن أردني بمبلغ يُقدّر بـ47 ألف دينار أردني.

وذكرت دائرة "الجرائم الإلكترونية" أنه وفور تلقيها الشكوى، شرعت عناصرها المختصة بالمتابعة الفنية للحسابات المحول إليها المبالغ المالية.

وبيّنت أنه وخلال التحقيقات تم إثبات عملية النصب والاحتيال على المدعو "ع.د" من سكان مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، وبإحضاره واستجوابه، أقر واعترف بما نسب إليه.

ولفتت دائرة "الجرائم الإلكترونية" إلى أنه تم إحالة ملفات القضية إلى نيابة جرائم الأموال لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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