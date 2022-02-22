التنمية الاجتماعية: ورشة حول سياسة عملها بقطاع رعاية الأيتام

غزة-الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل -دائرة الأيتام، ورشة عمل حول سياسات العمل في قطاع رعاية الأيتام، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد غنيم، ومدير عام الجمعيات أ. أسامة شرف، وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة.

بدوره، رحب حمد بكافة الحضور من الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع رعاية الأيتام، مثمنا جهود الجميع في خدمة هذه الشريحة التي تحتاج من الجميع تكاتفاً للجهود من أجل إيصال الخدمة بعدل وإنصاف.

ودعا حمد لضرورة العمل الموحد وتنظيم الجهود ووضع رؤية يتم الاتفاق عليها من الجميع في كيفية إدارة وتنظيم العكل بالشراكة والتعاون في طرح الأفكار للتطوير وتحسين العمل وتجويده، مؤكدا أن وزارته معنيه بإيلاء هذا القطاع اهتمام كبير جدا من باب تجويد الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، قدم غنيم شرحا مفصلا حول مدونة السلوك الخاصة برعاية وكفالة الأيتام التي أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف ضمان جودة وصحة البيانات بالتعاون والتشارك بين الوزارة والجمعيات العاملة في هذا المجال

بدوره، عرض شرف برنامج معلومات التنمية الذي من خلاله يتم تبادل قواعد البيانات، وفتح باب النقاش والمداخلات التي بدورها أضافت إثراءً للورشة.

وأوصى الجميع بضرورة توحيد الجهود من أجل منع ازدواجية المساعدة ولوصول المساعدات لمستحقيها من خلال تنظيم العمل.