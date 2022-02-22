التنمية الاجتماعية و الصحة تنظمان ورشة عمل حول تصنيف الاعاقة

غزة-الرأي

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية مع وزارة الصحة في ورشة عمل حول تصنيف الإعاقة

بدوره، رحب أ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل وإدراج الأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بالحضور من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل مقدما نبذة مختصرة عن عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة و وزارة التنمية الاجتماعية.

وتطرق فلفل إلى أهم البنوذ التي جاءت في مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين وزارة التنمية الاجتماعية و الصحة حول تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات الصحية.

بدوره، قدم د. سامي عويمر مدير عام وحدة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة ملخص عن عمل اللجنة المختصة بعمل تصنيف للإعاقات المرشحة للإستفادة من الإعفاء من رزمة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وصولاً لقائمة الاعاقات الشديدة التي اعدتها اللجنة و المرشحة للإستفادة من الإعفاء موضحا أنه لا يوجد في الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة و لا في القانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين الفلسطيني تحديد لشدة الاعاقة و بالتالي يصعب تحديد الفئة التي سوف تستفيد من نسبة الاعفاء مطالبا بالبحث عن مرجعية قانونية لتصنيف الاعاقات و تحديد شدتها لمعرفة الفئات التي تستحق الاستفادة من الاعفاء.

وفي ذات الوقت، أوضح أن المطلوب انجازه عمل تصنيف للإعاقة كالتالي (شديد- متوسط – بسيط) و كخطوة أولى سوف يتم اعتماد نسبة اعفاء 100% للإعاقات الشديدة.

و بعد نقاش مطول من الحضور تم الاتفاق على اعتماد قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين و الذي يعتمد التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية المعدل لعام 1997 أساساً لتصنيف الإعاقات ، و انطلاقاُ من هذا التصنيف تعتمد نسبة العجز الواردة في اللوائح التنفيذية المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية أساساُ للتصنيف و تقوم وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة الصحة و الجهات المختصة بتحديد نسبة العجز فيما لم يرد ذكره في هذه اللائحة.

من جهة ثانية طالب الحضور الاطلاع على اللوائح التنفيذية المعتمدة لتحديد نسبة العجز المعمول بها في وزارة الصحة.

واتفق الحضور على مجموعة من التوصيات كان أهمها تزويد اللجنة باللوائح التنفيذية المعتمدة لتحديد نسبة العجز المعمول بها في وزارة الصحة الفلسطينية واعتماد قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين و الذي يعتمد التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية المعدل لعام 1997 أساساً لتصنيف الإعاقات , إضافة إعداد قائمة جديدة محدثة بالإعاقات الشديدة التي تستحق نسبة اعفاء 100% .

