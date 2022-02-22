"الجرو" يبحث مع "القضاء الشرعي" توفير قطعة أرض لإقامة محكمة

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو مع رئيس مجلس القضاء الشرعي الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو توفير قطعة أرض ضمن نفوذ بلدية دير البلح لإقامة محكمة شرعية تخدم المدينة حيث أن المحكمة الحالية لا تسد الاحتياجات ولا تفي بمتطلبات العمل

. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البلدية للشيخ الجوجو في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الحكومية حيث أثنى على جهوده في تطوير منظومة القضاء الشرعي ودور المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في استقرار المجتمع وترسيخ الأمن المجتمعي.

ووعد رئيس البلدية بدراسة الموضوع والعمل على توفير قطعة الأرض المناسبة لتتم مبادلتها حسب الأنظمة والقوانين حيث تم الاتفاق على زيارة مشتركة للمواقع التي سيتم طرحها خلال الأسبوع القادم.

كما تحدثوا عن الجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الشرعي لتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتطويرها بالشكل المطلوب، متمنيا التوفيق والنجاح في مسيرة العطاء بالقضاء الشرعي.