"مياه الساحل" تستقبل رحلة علمية لمجموعة من طلبة "الإسلامية"

الوسطى- الرأي

في إطار التعاون العلمي بين مصلحة مياه بلديات الساحل ومختلف الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، استقبلت مصلحة مياه بلديات الساحل رحلة علمية لمجموعة من طلبة قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة الإسلامية، وذلك في محطة معالجة الصرف الصحي المركزية شرق المحافظة الوسطى.

وتخلل هذه الرحلة تقديم شرح عن آلية عمل المحطة ودورها الهام في المحافظة على البيئة، إضافة الى جولة ميدانية للتعرف على مكونات المحطة.

وبدوره شكر المحاضر في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية والمشرف على الرحلة العلمية د. محمد عبد العاطي على حسن الاستقبال والتعاون، من اجل إنجاح الرحلات العلمية المتنوعة لطلبة كليات الهندسة في قطاع غزة والتي لها الأثر في تعزيز وتنمية قدرات الطلبة.