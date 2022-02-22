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"الشرطة النسائية" تُنظم سلسلة محاضرات توعوية لأولياء أمور طلبة المدارس

22 شباط / فبراير 2022 11:17

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غزة-الرأي

نظمت إدارة الشرطة النسائية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم سلسلة محاضرات توعوية لأولياء أمور طلبة المدارس في محافظات قطاع غزة، بهدف زيادة الوعي والإدراك لديهم حول مخاطر إدمان الإنترنت.

وتناولت المحاضرات العديد من الموضوعات الهامة حول الاستخدام الآمن للإنترنت، ومخاطر إدمان استخدامه، والابتزاز الإلكتروني الناتج عن الاستخدام السيء للإنترنت، وطرق الوقاية والعلاج، وكيفية حماية أبنائهم من الوقوع في خطر هذا الإدمان.

و ذكرت الشرطة النسائية أن سلسلة المحاضرات تأتي في إطار زيادة الوعي الفكري والثقافي لدى أولياء الأمور، لاسيما بعد انتشار استخدام الإنترنت بشكل واسع وكبير.

جدير بالذكر، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة أطلقت مبادرةً وطنية وباعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي "لمجابهة الإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية"، لتوعية المستخدمين كافة بخطورة الإدمان الإلكتروني.

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