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الأوروبي والوفد الطبي الفرنسي يجريان (19) عملية جراحية

22 شباط / فبراير 2022 11:23

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غزة-الرأي

 أجرى المستشفى الأوروبي بالتعاون مع الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية، (19) عملية جراحية معقدة ناجحة متخصصة بجراحة اليد والاعصاب لفئات عمرية مختلفة، وذلك  حيث تم تشخيص وتقديم الاستشارات الطبية لـ 39 مريض ممن يعانون من تشوهات خلقية وإصابات بالأطراف.

وأكد د. حسن أبو هلال أخصائي جراحة العظام بمستشفى الأوروبي على أهمية مثل هذه الزيارات الطبية الدورية الي تسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات، وتوفير فرصة للمرضى من أبناء شعبنا في تلقي خدمات طبية متميزة خاصة في الحالات المعقدة والصعبة.

هذا وقد استقبلت ادارة مستشفى غزة الأوروبي في ختام زيارة الوفد السيد ستيف سوسبي رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين الذي يتبع لها الوفد الطبي، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة د. عبد اللطيف الحاج ومدير المستشفى د. يوسف العقاد ومدير التمريض أ. عطا الجعبري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية د. حسن الزمار ود. هشام دلول رئيس أقسام جراحة الأطفال. من جانبه عبر مدير المستشفى الأوروبي د. يوسف العقاد عن جزيل شكره لأعضاء الوفد على جهودهم في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني.

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