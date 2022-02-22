الدفاع المدني يناقش لوائح السلامة بمحطات الغاز

غزة-الرأي

ناقشت إدارة الأمن والسلامة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني نقاط مهمة في لائحة السلامة وسبل الوقاية من الحريق في محطات الغاز.

وجاءت الورشة المتخصصة بحضور اللواء د. محمود أبو وطفة مدير عام قوى الأمن الداخلي، والعميد سمير الخطيب ممثلا عن مدير عام الدفاع المدني، ومقدم د. محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة، وم. إياد الشوربجي مدير عام الإدارة العامة للبترول ومجموعة من الخبراء والمختصين.

وافتتح الورشة العميد الخطيب عبر عرض مسارات عمل الدفاع المدني في مجال معالجة الفجوات في الأنظمة والقوانين لمواكبة التطور في متطلبات السلامة والحفاظ على الأمن المجتمعي.

من جانبه، تحدث اللواء أبو وطفة عن الفترات الزمنية التي منحتها اللجان الحكومية لأصحاب المحطات لتصويب وضعها في ظل الإرث المتراكم منذ السنوات السابقة ووصوله لواقع فني هش في قطاع غزة.

بدوره، استعرض د. المغير واقع المحطات الفني، وعدد محطات الغاز والمخالفات التي وجهت بحقها نتيجة ضعف الالتزام وتدني مستويات السلامة والوعي لدى المنشآت الخطرة، وتأثير المحطات على البيئة العمرانية المحيطة.

من جهته، تحدث رئيس برنامج الأزمات والكوارث في الجامعة الاسلامية بغزة البروفسور نظام الأشقر، في مستهل الجلسة الأولى عن الأمان بين محطات الوقود والغاز.

وفي الجلسة الثانية، أوضح عميد كلية الهندسة بجامعة فلسطين البروفسور نهاد المغني عن معايير واسس المناطق المأهولة بالسكان حسب لسان اللهب.

كما تحدث أستاذ التخطيط العمراني في الجامعة الإسلامية أ.د محمد الكحلوت وممثل نقابة المهندسين في لجنة تقييم محطات الغاز المغلقة عن مسافات الأمان في المحطات في ضوء السلامة.

كما قدم ممثل عن جمعية أصحاب المحطات مداخلة تتعلق بمحطات الغاز والوقود التي تمول الوقود للمركبات.

ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين الخاصة بمحطات الغاز، واعتماد كود محدد لتطبيق لوائح الأمن السلامة، والعمل على تحديث نظام ترخيص محطات تعبئة الغاز.

كما دعوا إلى ضرورة التفتيش الدوري على محطات الغاز، والتشديد على الالتزام بمسافات الأمان فيها وحماية صهاريج الغاز، واعتماد الأنظمة العالمية والأوروبية وتعديل لوائح الدفاع المدني بهدف تنظيم القانونية.