تربية الوسطى تختتم مسابقة تاج المعرفة 15

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة تاج المعرفة (15) في نسختها الخامسة عشر والتي ينظمها قسم التقنيات التربوية تحت شعار "قراء اليوم .. بناة الغد" للعام الدراسي 2021- 2022م، بمشاركة كافة مدارس المديرية، بحضور مدير التربية و التعليم أ. هشام الحاج، و رئيس قسم التقنيات التربوية أ. أحمد أبو سويرح ومشرفة المكتبات أ. آمال شاهين وعدد من المشرفين التربويين والمدارس المشاركة في المسابقة وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.
وفي كلمته أشاد الحاج بالمشاركين في المسابقة وهنأهم بالفوز، وتحدث عن أهمية القراءة ودورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وشكر الحاج قسم التقنيات التربوية على إعداد وتنظيم هذه المسابقة السنوية والتي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة القراءة والاطلاع لدى الطلبة وتشجعهم على البحث والمعرفة.
هذا وتكونت المسابقة من ثلاث فئات للبنين والبنات، حيث فاز بالمركز الأول في الفئة الأولى من البنين الطالب محمد أحمد زويد من مدرسة أحمد الكرد الخاصة، وبالمركز الثاني الطالب أكرم عبد الحميد أبو حسين من مدرسة ابن زيدون الأساسية للبنين.
وعن الفئة الأولى للبنات فازت بالمركز الأول الطالبة ولاء محمد بكرون من مدرسة زينب الريس الأساسية المشتركة، وبالمركز الثاني الطالبة هديل رامي أبو زايد من مدرسة السيدة خديجة الخيرية الخاصة.
وفي الفئة الثانية للبنين فاز بالمركز الأول الطالب نبيه منصور الدلو من مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين، وبالمركز الثاني الطالب علي طلال شاهين من مدرسة عبد الله بن رواحة الأساسية للبنين.
ومن مدارس البنات فازت بالمركز الأول عن نفس الفئة الطالبة سجى محمد الفليت من مدرسة العائشية الأساسية للبنات، وبالمركز الثاني الطالبة ملك باسم أبو غليبة من مدرسة مساعد العازمي الأساسية المشتركة.
وفي الفئة الثالثة للمسابقة لدى البنين فاز بالمركز الأول الطالب مؤيد محمد أبو خاطر من مدرسة فتحي البلعاوي الأساسية للبنين، وبالمركز الثاني الطالب معتز أشرف أحمد من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين.
ومن البنات فازت بالمركز الأول الطالبة سارة أشرف ريان من مدرسة مسقط الثانوية للبنات، وبالمركز الثاني الطالبة ميرا رائد حمد من مدرسة البريج
الثانوية "ب" للبنات.