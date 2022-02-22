وكالة الرأي الفلسطينية مجلس إدارة النفايات الصلبة يناقش خطة تجويد خدمات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مدير الإعلام في هيئة الأسرى بالسجن وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يناقش تقرير العام 2021 والخطة الإجرائية للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يلتقى عدداً من الشخصيات الرياضية وؤساء الوفود والأندية العرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنهي تسوية ملفات 22 موظفاً متقاعداً وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يؤكد عمق العلاقة بين الفلسطينين وتونس وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرف على انتخابات نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة المرور" تشارك في ورشة توعوية لسائقي بلدية بيت لاهيا

22 شباط / فبراير 2022 11:26

11
11

غزة-الرأي

شاركت شرطة المرور في محافظة شمال غزة في ورشة توعوية مرورية نظمتها بلدية بيت لاهيا لسائقيها.

 وضم وفد شرطة المرور المشارك في الورشة كل من نائب المدير المقدم محمد جبر، ومسؤول قسم الإرشاد المروري الرائد خالد المقوسي.

وتركز اللقاء حول الحقوق والواجبات القانونية ومسئولية الحفاظ على سلامة المركبات وأسباب حوادث الطريق، ومناقشة سبل تنظيم الحالة المرورية في نفوذ البلدية.

بدوره، أثنى رئيس البلدية المهندس علاء العطار على جهود شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية، داعياً في الوقت ذاته إلى زيادة التنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الورشة يأتي في إطار ترسيخ قواعد السلامة المرورية لدى السائقين وعابري الطريق, والتي تقوم على تنفيذها إدارة شرطة المرور والنجدة في كافة المحافظات بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية لمستخدمي الطريق من المواطنين والسائقين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟