"شرطة المرور" تشارك في ورشة توعوية لسائقي بلدية بيت لاهيا

غزة-الرأي

شاركت شرطة المرور في محافظة شمال غزة في ورشة توعوية مرورية نظمتها بلدية بيت لاهيا لسائقيها.

وضم وفد شرطة المرور المشارك في الورشة كل من نائب المدير المقدم محمد جبر، ومسؤول قسم الإرشاد المروري الرائد خالد المقوسي.

وتركز اللقاء حول الحقوق والواجبات القانونية ومسئولية الحفاظ على سلامة المركبات وأسباب حوادث الطريق، ومناقشة سبل تنظيم الحالة المرورية في نفوذ البلدية.

بدوره، أثنى رئيس البلدية المهندس علاء العطار على جهود شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية، داعياً في الوقت ذاته إلى زيادة التنسيق والتعاون في كافة المجالات المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الورشة يأتي في إطار ترسيخ قواعد السلامة المرورية لدى السائقين وعابري الطريق, والتي تقوم على تنفيذها إدارة شرطة المرور والنجدة في كافة المحافظات بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية لمستخدمي الطريق من المواطنين والسائقين .