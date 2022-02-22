"العدل" تشرف على انتخابات نقابة المهندسين

غزة-الرأي

أشرفت وزارة العدل على إجراء انتخابات نقابة المهندسين للدورة الانتخابية (2022-2025) والتي تم خلالها انتخاب المجلس العام للنقابة والجمعية العمومية التمثيلية.

وضم المجلس الفائز بأعلى الأصوات غالبية الكتل النقابية والمهنية والمهندسين المستقلين، ويتكون المجلس النقابي الجديد من (15) عضواً يرأسهم نقيب المهندسين الفائز أ.د.م. محمد عرفة.

وتولّت وزارة العدل الرقابة على العملية الانتخابية إلى جانب عدد من المؤسسات الحقوقية، حيث مثّل الوزارة كلٌّ من الأستاذ محمود جبر، والأستاذ ناجي اللوح من دائرة النقابات.

يذكر أن الوزارة تابعت إجراءات العملية الانتخابية من تاريخ الإعلان عنها، وذلك من خلال دائرة النقابات والجمعيات باعتبارها جهة الاختصاص بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.

وتقدم المجلس الفائز، ولجنة انتخابات نقابة المهندسين، بالشكر لكل من وزارة العدل، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في الرقابة على الانتخابات.

